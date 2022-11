Sharon Stone diz que foi diagnosticada erroneamente após médicos encontrarem grande tumor

A atriz de Instinto Selvagem revelou que foi diagnosticada erroneamente pelos médicos e descobriu que na verdade tinha um tumor que precisava ser removido.

"Apenas tive outro diagnóstico errado e procedimento incorreto", ela escreveu ela no Twitter no dia 1º de novembro. "Desta vez, epidural dupla. Com o agravamento da dor, fui pedir uma SEGUNDA OPINIÃO: tenho um grande tumor fibróide que deve ser retirado".

Sharon, de 64 anos, então pediu às mulheres que não "ignorem", mas que sempre procurem a opinião de um segundo médico porque "isso pode salvar sua vida".

"Vou levar cerca de 4 a 6 semanas para recuperação total", concluiu ela. "Obrigada pelo seu cuidado. Está tudo bem."

A vencedora do Globo de Ouro também twittou o link para um estudo intitulado, "Mulheres mais propensas que homens a sofrer diagnósticos errados, de acordo com estudos", aconselhando as mulheres a lerem o artigo.

Sharon recebeu muito apoio de fãs que compartilharam uma experiência semelhante, incluindo um internauta que twittou: "Minha esposa passou por isso há vários anos, Sharon".