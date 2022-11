Heidi Klum muda para look sexy após usar fantasia de minhoca no Halloween

Depois que Heidi Klum surpreendeu a todos com uma fantasia de minhoca totalmente encapsulada em sua festa anual de Halloween em Nova York, no dia 31 de outubro, a modelo se despiu para revelar mais um visual icônico. Libertando seus braços e pernas, Heidi surgiu com um macacão glamouroso e transparente, coberto por cristais de strass.

No entanto, ela manteve seu rosto com uma máscara da fantasia de minhoca, resultando em um contraste chocante.

Mais cedo naquela noite, a juíza do America's Got Talent andou pelo tapete vermelho como uma minhoca gigante, ao lado de seu marido, Tom Kaulitz, que também estava envolvido na fantasi vestindo-se como um pescador com o globo ocular arrancado por um anzol de pesca.

Conhecida por dar tudo de si em seus looks de Halloween, Heidi estava totalmente comprometida com seu personagem viscoso, e hilariamente se contorceu no chão enquanto o roqueiro do Tokyo Hotel permanecia conectado a ela com sua vara de pesca. "Tentei pensar fora da caixa para pensar em outras coisas", disse Heidi a repórteres em sua festa. "E no ano passado eu estava pensando, oh, uma árvore pode ser muito legal ou como uma mosca. E então eu meio que fui de planta à uma minhoca."

Quanto à forma como ela classifica esse traje em comparação com seus looks anteriores, Heidi compartilhou: "Este é um dos melhores, eu diria, sabe, só porque é tão incomum e tão grande em tamanho, e é estranho".