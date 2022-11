Julie Powell, autora do livro que inspirou filme 'Julie e Julia', morre aos 49 anos

Julie Powell, a blogueira de culinária interpretada por Amy Adams no filme Julie e Julia, morreu aos 49 anos em sua residência em Nova York, no dia 26 de outubro, segundo o The New York Times. De acordo com seu marido, Eric Powell, a causa da morte foi uma parada cardíaca.

Seu falecimento ocorre cerca de 20 anos depois que Julie mudou a trajetória de sua vida - e sem dúvida a trajetória dos blogs de culinária - em 2002, quando ela decidiu partir em uma missão para cozinhar todas as 524 receitas listadas no livro de Julia Child, Mastering the Art of French Cooking, Volume 1. Julie documentou esse experimento em seu blog "The Julie/Julia Project" — mas isso foi apenas o começo.

Julie acabou transformando seu blog no livro Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, que foi publicado em 2005. E em 2009, o livro foi adaptado para o filme Julie e Julia, filme escrito e dirigido por Nora Ephron que contou com Meryl Streep como Julia. O filme entrelaçou as histórias da experiência culinária de Julie e Julia.