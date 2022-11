Billie Eilish oficializa namoro com Jesse Rutherford no Instagram

Na foto, Billie está vestida como um bebê e o vocalista do The Neighborhood usa uma fantasia de homem idoso – zombando da diferença de idade entre eles que ganhou as manchetes nos últimos meses. Outras fotos mostram a cantora esculpindo uma abóbora, Dylan Minnette vestido de abóbora e Jesse fantasiado de palhaço. Na legenda, a dona do hit "Bad Guy" escreveu, "A vida é loucaaaaaaaaaaa. Feliz Dia das Bruxas".

Os seguidores então entraram em um frenesi após a estrela ter postado oficialmente fotos do músico. "ENTÃO ESTAMOS POSTANDO JESSE AGORA?", disse um internauta. Já outro comentou: "A último é ouro".

