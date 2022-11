Meghan Markle revela que filha com Príncipe Harry, Lilibet, começou a andar

A duquesa de Sussex revelou recentemente que a filha, Lilibet, de 1 ano, passou da fase de engatinhar.

"Lili acabou de começar a andar", disse Meghan à atriz Pamela Adlon durante o episódio de 1º de novembro de seu podcast Archetypes. "Ela tem um ano e dois meses."

Meghan, de 41 anos, observou que ela e o marido, que também são pais de Archie, de 3 anos, estão lidando com essa fase, dando uma ideia de como é a agitada "corrida matinal" da sua família em sua casa na Califórnia.

"Tenho certeza de que só vai ficar mais caótico à medida que envelhecem", disse a ex-atriz de Suits. "Mas para mim, sabe, é ter ambos os monitores para ouvir as crianças, sempre acordada com Lili e levando-a para baixo. Então, meia hora depois, Archie está de pé. Eu começo fazendo sua lancheira antes que ele acorde, enquanto estou com ela dando um pouco de comida. Meu marido está me ajudando a descer com ele."