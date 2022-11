Kourtney Kardashian diz que não teve intenção de copiar fantasia de Kylie Jenner

Ambas as estrelas de The Kardashians surgiram vestidas como a Noiva de Frankenstein para a temporada assustadora, o que levou os fãs a se perguntarem se isso foi planejado ou se uma irmã inspirou o look da outra. No entanto, isso foi apenas uma mera coincidência.

Como Kourtney explicou em seu Instagram Stories nessa segunda-feira, 31 de outubro, que contou com fotos suas como a Noiva de Frankenstein, as estrelas simplesmente não conversaram sobre isso antes do feriado. Kourtney brincou que é isso que acontece, "Quando você e suas irmãs não discutem fantasias com antecedência @kyliejenner".

