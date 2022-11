Luana Piovani dá bronca em Pedro Scooby pelas redes sociais

No fim, Luana também ressaltou que nunca deixou de atender as ligações do ex.

"E antes que você me venha com esse papo de paizinho chefe dando jantarzinho para os seus filhos, sabe quantas vezes você já me interrompeu dando jantar, dando banho, e eu sempre te atendi porque me preocupei com a sua preocupação? Um bilhão de vezes!", afirmou Luana.