Heidi Klum se fantasia de minhoca para sua festa épica de Halloween

Em 2019, a estrela se transformou em uma alienígena sangrenta, com tripas expostas e um cérebro brilhante que, segundo ela, levou 10 horas para ser aplicado.

Heidi foi forçada a interromper sua festa nos últimos dois anos devido à pandemia do coronavírus. No entanto, isso não impediu a fashionista de arrasar em casa, postando vários looks no Instagram, incluindo quando se vestiu como uma múmia em 2020 e homenageou seus filmes de terror favoritos em 2021.

No mês passado, Heidi brincou que seu traje de 2022 seria diferente de tudo o que ela já fez antes. "Eu só tenho um look e vou ficar muito claustrofóbica nele", disse ela ao E! News, no Fashion Media Awards do The Daily Front Row em 10 de setembro. "E eu acho - eu não acho, EU SEI, que será a melhor que eu já usei."