Vanessa Lopes concorre na categoria Influenciador do Ano Brasil no PCAs 2022

A influencer tem 21 anos e é natural de Recife, no Pernambuco. A gata começou fazendo sucesso no TikTok com seus vídeos de dança e atualmente conta com 26,5 milhões de seguidores.

Sua chegada na rede social aconteceu em 2019, enquanto cursava a faculdade de Publicidade e Propaganda, e durante a pandemia em 2020 iniciou vídeos com coreografias.

Atualmente a gata conta 1,67 milhão de seguidores no YouTube e 12,7 milhões de pessoas a acompanhando no Instagram, onde posta fotos de seu dia a dia e de sua agitada vida, com direito a muitas viagens e eventos.