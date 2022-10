Pocah se pronuncia após se envolver em acidente de carro durante o fim de semana

Para quem não sabe o que rolou, Pocah usou o Instagram Stories na madrugada de sábado para anunciar que um carro bateu em seu veículo, que estava sendo conduzido por um motorista, durante uma viagem para Porto Velho.

"Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe", disse ela no post, visivelmente preocupada. Ainda assim, a estrela garantiu que ninguém se machucou e tranquilizou os fãs no Twitter. "Quem me protege não dorme", afirmou ela.