Filho de Khloé Kardashian faz estreia no Instagram

As fotos fofas, postadas no Instagram Stories nesse domingo, 30 de outubro, um dia antes do Halloween, mostram sua filha True Thompson, de 4 anos, vestida como Owlette, da série da Disney Junior, PJ Masks, segurando seu irmãozinho.

O menino de 3 meses, cujo nome não foi divulgado, está vestindo um macacão de tigre felpudo e um par de botinhas Nike. Seu rosto não é mostrado na foto.

Confira os cliques no vídeo acima!

A estreia do bebê no IG ocorre mais de um mês depois que os fãs o viram rapidamente durante a estreia da segunda temporada de The Kardashians em 22 de setembro. Na cena, Khloé é vista com o recém-nascido em um quarto de hospital. Em um ponto, Tristan se junta a ela para conhecer seu filho.