Jojo Todynho e Lucas Souza terminam oficialmente o casamento: "Dessa vez não tem mais volta"

"Antes que comecem especular sobre os motivos do término, vou falar para vocês, eu jamais anunciaria o término no Instagram sem ter falado com ela. Jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo plausível", comentou Lucas. "Eu me expus e sai como errado pelo bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida, porém, foi decorrente de uma situação que ela fez comigo que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação".