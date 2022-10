Tudo o que foi dito sobre o passado dos Targaryen em 'Game of Thrones'

Baseada no livro Fogo & Sangue de George R.R. Martin, A Casa do Dragão se passa 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, quando a casa Targaryen reinava em Westeros - mas as coisas não são tão simples assim. A família Targaryen acaba se dividindo após o rei Viserys Targaryen (Paddy Considine) escolher Rhaenyra (Emma D'Arcy), sua primeira filha, como herdeira. Mas isso acaba mudando após Aegon (Tom Glynn-Carney), o filho do rei que veio após Rhaenyra, ser declarado como herdeiro.