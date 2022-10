Por que Gisele Bündchen e Tom Brady decidiram se divorciar

Embora o campeão do Super Bowl e a über model tenham anunciado seu divórcio nesta sexta-feira, 28 de outubro, após 13 anos de casamento, a dupla sabia que uma separação ia acontecer há algum tempo, tomando as medidas necessárias de antemão para resolver os detalhes.

"Eles acertaram os detalhes do acordo e, uma vez que tudo foi acordado, não havia razão para esperar", disse uma fonte próxima ao ex-casal ao E! News. "Ambos estão prontos para seguir em frente."

Quanto aos filhos Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 – Tom também compartilha o filho Jack, de 15, com Bridget Moynahan – o casal "concordou com a guarda conjunta e a divisão de seus bens", disse a fonte. "Eles planejam criar os filhos juntos e manter as coisas sem drama para as crianças."

"É um dia triste, mas também é um alívio ter o acordo encerrado", continuou a fonte. "Eles sabiam que isso estava chegando e é hora de seguir em frente."