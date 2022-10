Por dentro dos Easter Eggs de "Midnights", álbum de Taylor Swift

Maroon

A estrela leva o álbum para o próximo nível com "Maroon", uma retrospectiva de um relacionamento anterior que ela "perdeu", de acordo com a letra. "E eu perdi você / Aquele com quem eu estava dançando / Em Nova York, sem sapatos", canta Swift – que dançou com o ex Tom Hiddleston no Met Gala de 2016 em Nova York. "Olhei para o céu e estava, marrom."