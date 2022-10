Os casais famosos que você provavelmente esqueceu que existiram

O astro de Friends e a estrela de Erin Brokovich já foram um casal nos anos 90, um relacionamento que foi lembrado pelo próprio ator em um trecho de seu próximo livro de memórias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. No livro, Perry se abriu com franqueza sobre seu breve romance, que começou logo depois que Roberts assinou contrato como atriz convidada em um episódio de 1996 da icônica sitcom da NBC.

Enquanto eles namoraram por apenas dois meses, Perry se lembrou de conhecer os pais de Roberts pela primeira vez quando ele se juntou à viagem em família ao Novo México para comemorar o Ano Novo, detalhando um momento especial que o casal compartilhou.

"Nós pulamos neste grande caminhão azul e subimos uma montanha, a neve girando ao redor", escreveu o ator. "Finalmente chegamos ao topo de uma montanha e, por um momento, o tempo melhorou e pudemos ver o Novo México e além, todo o caminho de volta ao Canadá. Enquanto estávamos sentados lá, ela me fez sentir como o rei do mundo. Uma neve suave estava caindo, e com isso, 1996 começou."

E além da dupla há uma surpreendente lista de famosos que já se envolveram romanticamente como Ryan Reynolds e Alanis Morissette, Mila Kunis e Macaulay Culkin, e Sandra Bullock e Matthew McConaughey. Sim, todos eles namoraram.