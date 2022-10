Tom Brady e Gisele Bündchen finalizam divórcio após 13 anos de casamento

Tom e Gisele se conheceram em 2006 e segundo a Brides foi graças a um amigo em comum.

Mas nem tudo estava claro: apenas dois meses depois do romance, o "mundo de Gisele [virou] de cabeça para baixo" quando surgiram as notícias de que a ex de Tom, Bridget, estava grávida de seu filho Jack, de acordo com o livro de memórias de Gisele, Aprendizados. Apesar da surpresa, Gisele disse que a chegada de Jack em agosto de 2007 fez seu coração "expandir de uma forma que eu não sabia que era possível".

Gisele e Tom participaram do Met Gala 2008 juntos antes de decidirem dar o próximo passo. Eles disseram "sim" em Santa Monica, na Califórnia, no dia 26 de fevereiro de 2009.

Desde então, eles deram as boas-vindas ao filho Benjamin em 2009 e à filha Vivian em 2012. À medida que o romance evoluiu para uma família, Tom refletiu sobre o estado em constante evolução de um relacionamento.

"Todo mundo que está casado ou está junto há muito tempo, você cresce e encontra maneiras diferentes de crescer juntos", disse Tom exclusivamente ao E! News em 2016. "E eu acho que é sempre estar consciente do que ambas as pessoas estão procurando em um relacionamento, e satisfazer as necessidades uma da outra e apoiar uma à outra, e crescer e amar uma à outra de maneiras diferentes."