Megan Fox pede para Machine Gun Kelly: "Me engravide"

"Nunca ninguém com melhor estrutura óssea andou nesta terra", escreveu Megan no post de 26 de outubro do Instagram de MGK. "Requintadamente, devastadoramente bonito. E 1,95m? Me mate ou me engravide. Essas são as únicas opções."

A mensagem da atriz surgiu em post do cantor no TIME 100 Next Gala, em Nova York, em 25 de outubro. Para a noite, MGK usou um corset combinado com calça de couro, enquant Megan escolheu um vestido dourado Maison Yeya.

O comentário de Megan sobre expandir sua família surge depois que Machine Gun Kelly deu o que falar no Billboard Music Awards 2022, quando no meio de sua performance anunciou: "Essa é para o nosso filho ainda não nascido".