Katy Perry explica o que aconteceu com seu olho em vídeo viral

Quando a cantora de "Teenage Dream" anunciou mais 14 datas para sua série de shows em Las Vegas em 2023, intitulado Katy Perry: PLAY, ela decidiu abordou um vídeo viral que deixou os fãs com dúvidas sobre sua saúde.

Em post compartilhado no dia 23 de outubro no TikTok, Katy parece ter dificuldade de abrir o olho direito. E quando ela toca sua têmpora, o olho se abre antes de fechar novamente. A cantora, que usava um mini vestido colorido feito com garrafas de refrigerante, parece não se abalar enquanto pega seu microfone e diz à multidão para "fazer ainda mais barulho para minha banda".

Embora os fãs tenham especulado nas mídias sociais que o fechamento dos olhos foi devido ao estresse ou falta de descanso, Katy explicou o episódio. Confira no vídeo acima.