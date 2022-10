Rihanna e A$AP Rocky combinam looks na première de Pantera Negra 2

O elenco da sequência da Marvel - incluindo Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan e Letitia Wright - brilhou com seus looks ​​na estreia do filme em Los Angeles, nessa quarta-feira, 26 de outubro. Mas Pantera Negra também recebeu uma nova estrela no segundo longa: Rihanna, que canta o single principal "Lift Me Up", da trilha sonora do blockbuster.

Para a ocasião, Rihanna usou um vestido verde-oliva Rick Owens tomara que caia e com detalhes em azul, combinando o visual futurista com luvas bege compridas e saltos pontudos. Seu parceiro A$AP Rocky combinou com a amada usando uma jaqueta e calças oversized no mesmo tom e camisa preta.

A estreia marca a primeira aparição no tapete vermelho do casal desde que deu as boas-vindas ao primeiro filho em maio.

Veja imagens do casal no vídeo acima!

A música de RiRi homenageará a falecida estrela do filme Chadwick Boseman, que morreu em agosto de 2020 após uma batalha contra o câncer de cólon. Ela escreveu a faixa – que será lançada no dia 28 de outubro, antes do lançamento do filme em 11 de novembro – com Tems, Ludwig Göransson e o diretor de cinema Ryan Coogler.