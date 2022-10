A história real macabra por trás da série 'The Watcher'

Quantas cartas o Watcher enviou?

A próxima carta chegou no dia 18 de junho de 2014, endereçada erroneamente ao "Sr. e Sra. Braddus". "Os trabalhadores estão ocupados e eu estou observando vocês desempacotando caixas de itens pessoais. A lixeira ficou em um lugar legal. Vocês já encontraram o que está entre as paredes da casa? Com o tempo vocês vão encontrar. Eu estou feliz de ter descoberto os seus nomes e os nomes do sangue jovem que vocês trouxeram para mim. Vocês falam bastante os nomes deles".

Ao afirmar que a casa estava "ansiosa" para que eles se mudassem, o Watcher continuou: "O sangue jovem vai brincar no porão? Quem vai dormir nos quartos que estão de frente para a rua? Eu vou descobrir assim que vocês se mudarem. Saber quem está em cada quarto vai me ajudar a planejar melhor. Todas as janelas e portas da casa me permitem assisti-los e observa-los enquanto vocês se movem. Eu estou no comando da casa".

Uma terceira carta questionando porque a família não tinha se mudado chegou em julho. "Para onde vocês foram?", disse The Watcher. "A casa está com saudade de vocês".