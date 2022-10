Harry Styles se transforma em uma criatura marinha no clipe de "Music For a Sushi Restaurant"

Harry Styles se inspirou em A Pequena Sereia para o clipe do hit "Music For a Sushi Restaurant", surgindo com uma coroa, joias e até um rabo que parecer ser de lula.

O vídeo, que foi lançado no dia 27 de outubro, mostra o cantor como uma lula que foi capturada no mar e levada até um restaurante de sushi fictício chamado Gill's Lounge. Ao ver que os outros peixes estão sendo cortados, Harry bola um plano de usar sua voz para se manter vivo. Após os chefs ouvirem a voz angelical dele, o astro recebe tratamento VIP, incluindo manicure, máscaras faciais, massagens e mais para o preparar para um show no estabelecimento.