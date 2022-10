Yasmin Brunet fala após acusação de tráfico humano: "Essa loucura acabou aqui"

"Não falei nada antes porque não achei que uma coisa tão sem nexo, tão sem noção fosse tomar a proporção que tomou. Queria deixar claro que eu procurei a delegacia com o meu advogado, Robson Cunha. Não fui depor e nem esclarecer nada. Procurei para dar entrada e formalizar as ações contra as três mulheres que cometeram crimes contra a minha honra."

E a modelo fez questão de explicar como se envolveu na história que tomou conta da web.