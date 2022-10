Livro de memórias de Príncipe Harry ganha data de lançamento

O livro de memórias foi anunciado pela primeira vez em julho de 2021, com a Penguin Random House observando que o livro também cobrirá o serviço público de Harry, o tempo no exército e a felicidade encontrada em sua vida familiar com Meghan Markle e seus dois filhos Archie Harrison, de 3 anos, e Lilibet "Lili "Diana, de 1 ano.

"Estou escrevendo isso não como príncipe, mas como o homem que me tornei", disse Harry anteriormente em um comunicado, que junto com Meghan deixou de trabalhar como membro da família real em 2020. "Tive muitos papéis ao longo dos anos, literalmente e figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história - os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas - eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos."

Ele acrescentou: "Estou profundamente grato pela oportunidade de compartilhar o que aprendi ao longo da minha vida até agora e animado para as pessoas lerem um relato em primeira mão da minha vida que é preciso e totalmente verdadeiro".