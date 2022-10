Cássia Kis é criticada após fazer comentários homofóbicos em entrevista

A última entrevista de Cássia Kis rendeu muitas críticas para a estrela!

A atriz bateu um papo com a jornalista Leda Nagle em um vídeo publicado no dia 24 de outubro e levantou bastante polêmica na web. Durante a entrevista, Cássia fez comentários homofóbicos, afirmando que a comunidade LGBTQIAPN+ está ameaçando as "famílias tradicionais" e usando o termo "ideologia de gênero".

