Khloé Kardashian critica plano "de merd*" de Tristan Thompson para reconquistá-la

No episódio de 27 de outubro de The Kardashians, Khloé refletiu sobre ter causado uma comoção na estreia do reality show, em abril. Na época, ela gritou "mentiroso" quando uma cena mostrou seu ex Tristan Thompson falando sobre querer construir uma família juntos.

"Senti como se todo o teatro estivesse olhando para mim", disse Khloé, que compartilha True Thompson, de 4 anos, e um filho recém-nascido com o jogador da NBA, em um confessionário. "Eu pensei, 'Isso é tão constrangedor.' Porque é tipo, 'que monte de merd*. Que porr* é essa? Eu acreditei em você e eu estava ouvindo você e recebendo tudo o que você disse. Mas você é um mentiroso do caralh*!'"

Quanto à sua explosão? "Apenas aconteceu", ela explicou. "Eu provavelmente tornei isso muito mais estranho do que precisava ser. História da minha vida."