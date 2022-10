Zac Efron surge musculoso em set para interpretar lutador em 'The Iron Claw'

E dessa vez foi para seu novo filme, The Iron Claw. Na última segunda-feira, 24 de outubro, o ator foi visto no set da cinebiografia pronto para interpretar o famoso lutador Kevin Von Erich. Com longos cabelos castanhos e uma toalha azul enrolada na cintura, Zac exibiu seus músculos conquistados para se assemelhar ao corpo do campeão de luta livre, quando ele saiu de seu trailer.

Também estrelado por Jeremy Allen White, Lily James e Harris Dickinson, The Iron Claw segue a história real da família Von Erich, uma dinastia de lutadores que conquistou o esporte ao longo de três gerações.

Zac recentemente se abriu sobre sua jornada para "crescer" para o papel, compartilhando que ele adotou uma abordagem totalmente diferente de quando estava se preparando para Baywatch de 2017. "Algo sobre essa experiência me consumiu", disse ele à Men's Health. "Tive muita dificuldade em recentralizar."