Luva de Pedreiro concorre a Influenciador do Ano Brasil no PCAs 2022

Mas, o retorno veio mesmo neste ano, fazendo das redes sociais a principal fonte de renda de toda a família. E quem nunca ouviu o bordão "Receba!", que atire a primeira pedra!

Com personalidade pra lá de humilde, Luva de Pedreiro merece todos os méritos conquistados até agora. Ele se tornou o influencer brasileiro do esporte com mais seguidores no Instagram, sendo o único homem do país a ser seguido pela conta oficial da rede social.