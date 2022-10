Lili Reinhart não acha que será convidada ao MET Gala após crítica à Kim Kardashian

A atriz de Riverdale compartilhou acredita que não será convidada novamente para a maior noite da moda após criticar a dieta de Kim Kardashian para perder peso e entrar em vestido de Marilyn Monroe.

"Foi divertido", disse ela à W Magazine em entrevista publicada no dia 26 de outubro. "Mas após ir novamente neste ano, eu não acho que serei convidada de novo. Eu disse uma certa coisa sobre uma certa pessoa em um certo vestido."

No evento de 2 de maio, Kim, de 42 anos, revelou que perdeu 16 quilos em três semanas para poder caber no vestido desenhado por Bob Mackie que Marilyn usou quando cantou "Parabéns ao presidente" para John F. Kennedy, em 1962. A fundadora da SKIMS disse à Vogue enquanto estava no tapete vermelho que, para se preparar para o evento, "eu usei uma roupa de sauna duas vezes por dia, corri na esteira, cortei completamente todo o açúcar e todos os carboidratos e apenas comi os vegetais mais leves e proteína."