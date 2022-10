'Angelina Jolie zumbi' deixa prisão e choca a web com seu rosto verdadeiro

Sahar Tabar ficou muito conhecida como a famosa "Angelina Jolie zumbi", em 2017. E Sahar, cujo nome real é Fatemeh Khishvand, voltou aos holofotes ao revelar seu verdadeiro rosto.

A iraniana assumiu, mais uma vez, que usava as suas experiências com edição e maquiagem para se parecer com a tal "Angelina Jolie zumbi".