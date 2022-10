Selena Gomez cancela aparição na TV após testar positivo para Covid-19

Horas antes da cantora de "Lose You to Love Me" se sentar com Jimmy Fallon no The Tonight Show, ela informou aos fãs que teve que cancelar a aparição.

"Eu não vou estar no Fallon hoje à noite", escreveu Gomez em uma mensagem no Instagram Story nesta quarta-feira, 26 de outubro, ao lado de uma foto no sofá. "Acabei pegando Covid, mas estou descansando e me sentindo bem. Um lembrete amigável de que a Covid ainda está por aí."

"Atualize-se sobre suas doses de reforço", acrescentou a cantora de 30 anos. "Na verdade, eu estava programada para tomar a minha nesta semana. Amo todos vocês."

Antes de seu diagnóstico, Gomez estava programada para aparecer no programa para promover seu próximo documentário, Selena Gomez: My Mind & Me, que mostrará aos fãs sua jornada de saúde mental ao longo dos anos. "Depois de anos no centro das atenções, Selena Gomez alcança um estrelato inimaginável. Mas assim que ela atinge um novo pico, uma virada inesperada a puxa para a escuridão", afirma uma sinopse da Apple TV+. "Este documentário singularmente cru e íntimo abrange sua jornada de seis anos em uma nova luz".