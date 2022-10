Gracyanne Barbosa sobre rumores de traição de Belo: "Perco as contas"

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre sua relação com Belo!

A musa fitness deu uma entrevista ao TV Fama, da Rede TV, e foi questionada sobre os rumores de traição envolvendo seu marido. Gracyanne revelou que já chegou até a receber mensagens de supostas amantes do cantor, mas prefere continuar acreditando no amado. Veja o que ela disse no vídeo acima!