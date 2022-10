Kim Kardashian está focada nos 4 filhos após comentários antissemitas de Kanye West

No mesmo dia, a fundadora da SKIMS passou algum tempo de qualidade com seu filho Saint no Nights of the Jack: The Ultimate Halloween Event, em Los Angeles. A estrela foi acompanhada por Kourtney Kardashian Barker, o marido de Kourtney, Travis Barker, e seus filhos, Penelope Disick e Reign Disick, junto com a filha de Rob Kardashian, Dream Kardashian, para o passeio assustador que foi documentado no Instagram Stories de Kim e Kourtney.