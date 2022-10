Gap condena comentários antissemitas de Kanye West e remove produtos Yeezy das lojas

Além da conta do Twitter de West, seu Instagram também foi restringido por violar as políticas da empresa, um porta-voz da Meta confirmou no dia 10 de outubro. Desde então, o rapper defendeu seus comentários offline, incluindo uma entrevista na televisão em 9 de outubro com Piers Morgan, onde ele disse que sentia muito por machucar as pessoas, mas que não se arrependia de suas ações.

Em meio à crescente controvérsia, empresas como Balenciaga, a agência de talentos CAA e os executivos do estúdio MRC Modi Wiczyk, Asif Satchu e Scott Tenley – que estavam fazendo um documentário sobre o rapper – cortaram publicamente os laços com West. A Adidas, que afirmou no dia 6 de outubro que sua parceria colaborativa de uma década com West estava "sob revisão", anunciou em 25 de outubro que a empresa estava encerrando sua parceria com o designer da Yeezy imediatamente.