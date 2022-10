Causa da morte de Robbie Coltrane, de Harry Potter, é revelada

Homenageando os atores que faleceram

Na reunião eles também homenagearam os integrantes do elenco que faleceram, incluindo Alan Rickman, Helen McCrory, Richard Griffiths e mais. Veja o que o elenco disse abaixo...

Emma Watson sobre Richard Harris, que faleceu em 2002: "Richard Harris era uma pessoa muito especial e calorosa. Ele brilhava".

Daniel Radcliffe sobre Richard Griffiths, que faleceu em 2013: "A morte dele foi a que mais me afetou, porque ele era muito generoso com sua sabedoria. Ele queria dividir tudo com você".

Tom Felton sobre Helen McCrory, que faleceu em 2021: "Ela me ensinou muito", disse ele lutando contra as lágrimas. "Viu? Eu não consigo nem falar direito. Ela tinha essa habilidade de mostrar muita empatia com seus olhos. Foi incrível poder trabalhar com ela".

Ralph Fiennes sobre Alan Rickman, que faleceu em 2016: "Alan era um grande amigo. Eu sempre me senti meio intimidado por ele, por sua precisão, por sua maneira incrível de dizer as falas", disse ele. "Alan era mágico como ator".