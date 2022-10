Anitta revela que pretende se aposentar da música

Quem acompanha a artista sabe que ela realmente fez seu nome no exterior!

Além de ser a primeira brasileira a conseguir chegar no topo do Spotify Global, ela se tornou a primeira artista do nosso país a se apresentar no MTV VMA e a levar um prêmio no evento com um projeto solo. Ela também foi indicada ao MTV EMA, ao Grammy Latino e ao American Music Awards 2022, e chegou até a ser comparada com Beyoncé por uma revista italiana. É mole?