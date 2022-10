Carol Dias anuncia que está grávida do segundo bebê com Kaká

Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora aparece de frente, com uma blusa branca e saia amarela. Então, ela vira de lado e exibe a barriguinha de gravidez.

Em seguida, o atleta abraça a esposa, assim como a filha do casal, Esther, de 2 anos. "Não é só mais um look do dia", escreveu ela na legenda do registro.