Matthew Perry revela namoro com Julia Roberts e qual foi motivo do término

O ator ainda disse que conheceu os pais de Roberts pela primeira vez quando a atriz o levou para Taos, Novo México, para comemorar o Ano Novo com ela e sua família. Pouco antes do relógio bater meia-noite, Roberts levou Perry a um lugar especial para ter uma boa visão da cidade.

"Nós pulamos neste grande caminhão azul e subimos uma montanha, com neve girando ao redor", escreveu ele. "Finalmente chegamos ao topo de uma montanha e, por um momento, o tempo melhorou e pudemos ver o Novo México e além, e todo o caminho de volta ao Canadá. Enquanto estávamos sentados lá, ela me fez sentir como o rei do mundo. Uma neve suave estava caindo, e com isso, 1996 começou."