Adidas rompe relação com Kanye West após seus comentários antissemitas

Sobre uma suposta segunda fita de sexo:

Kanye "Ye" West aparentemente fez alusão a uma segunda fita de sexo envolvendo Kim Kardashian e Ray J, que apareceu em Kim Kardashian: Superstar em 2007.

O cantor disse que voou em um avião para pegar um laptop com supostas filmagens para dar a Kim. "Eu fui [e] peguei o laptop de Ray J naquela noite, certo?", disse ele. "Conheci esse homem no aeroporto. Então fiquei com os olhos vermelhos e voltei, entreguei para ela às 8h da manhã e depois dei para ela e ela chorou quando viu". Ye disse que a filmagem "representa o quanto as pessoas não a amavam e apenas a viam como uma mercadoria".

No entanto, o representante de Kim disse que uma segunda fita de sexo não existe. Seu representante disse ao E! News em 25 de janeiro que, "após a revisão, não havia nada sexual invisível, apenas filmagens no avião a caminho do México e filmagens em um clube e restaurante na mesma viagem."