Kim Kardashian pede fim da “retórica de ódio” contra a comunidade judaica após comentários de Kanye West

O comentário de Kim vem mais de duas semanas após Ye - com quem ela divide North, de 9 anos, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3 - tuitar no dia 8 de outubro que ele ia "fazer a death con 3 com o povo judeu". O tweet foi removido da rede social posteriormente e o fundador da Yeezy teve sua conta bloqueada. (A controvérsia do Twitter veio horas após a conta dele no Instagram também ser bloqueada por violação de políticas).