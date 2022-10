Arthur Aguiar é indicado a Influenciador do Ano Brasil no PCAs 2022

No entanto, nem tudo foram flores! Em 2020, o artista viu sua vida pessoal tomar conta das manchetes do país, com alguns casos extraconjugais vindo à tona na mídia.

"O que eu fiz não tem justificativa, não tem defesa, não tem o que falar. Está errado. Mas, a partir do momento em que você comete vários erros, tenho a sensação de que as pessoas já invalidam tudo", disse ele na época, em entrevista a Leo Dias, do Metrópoles.

"A partir do momento em que eu traio outra pessoa, a primeira pessoa que eu traí fui eu. depois, não trair o outro. Nunca mais fazer uma pessoa sofrer por minha causa. Eu não quero, nunca mais, ter esse sentimento comigo. Nunca mais quero fazer isso com ninguém. Se você me perguntar: 'Cara, você está arrependido?'. É até redundante! É óbvio que estou."