Criador de 'A Casa do Dragão' revela o que esperar da segunda temporada

(Atenção: Essa matéria tem spoilers de A Casa do Dragão).

A Casa do Dragão está pegando fogo - literalmente!

Após o fim da primeira temporada da prequela de Game of Thrones - onde vimos a morte de Lucerys (Elliot Grihault), filho mais novo de Rhaenyra (Emma D'Arcy) - o co-criador Ryan Condal afirmou que é bom os fãs se prepararem para cenas ainda mais impactantes no futuro. Veja o que ele disse no vídeo acima!