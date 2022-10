Após 13 anos juntos, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam fim do casamento

"Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente", disseram eles em um comunicado conjunto nas redes sociais, que foi publicado com várias fotos do casal junto com o passar dos anos. "São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados!".

"Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações", continuaram.