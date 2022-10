Entenda por que Cardi B está confrontando Madonna nas redes sociais

Cardi B não quer saber de palhaçadas envolvendo seu nome! Depois que Madonna citou a rapper e usou um emoji de palhaço ao relembrar as críticas que ela enfrentou por seu livro Sex de 1992, Cardi B foi ao Twitter para expressar sua decepção.

"Eu literalmente prestei homenagem a essa mulher tantas vezes porque cresci ouvindo ela", twittou a cantora em 23 de outubro, junto com um artigo onde se refere à musa de "Material Girl" como sua "ídolo". "Ela pode fazer seu ponto de vista sem colocar emojis de palhaço e puxar a boca para fora... Esses ícones realmente se tornam decepções quando você entra na indústria, é por isso que não me envolvo com ninguém."