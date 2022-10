Khloé Kardashian apoia comunidade judaica após tweet antissemita de Kanye West

Além de remover seu tweet, um porta-voz do Twitter confirmou no início deste mês que a conta do homem de 45 anos foi bloqueada por violar as políticas da plataforma. Poucas horas antes de postar – o primeiro em mais de dois anos – um porta-voz da Meta confirmou que sua conta no Instagram foi restrita e alguns conteúdos foram excluídos por também violar as políticas da empresa.

No entanto, o rapper agora está se voltando para outras plataformas de mídia social. Em 17 de outubro, a Parlement Technologies, empresa controladora da Parler – um controverso aplicativo de mídia social conservadora – anunciou que o cantor concordou em adquirir a plataforma, com o acordo previsto para ser fechado até o final do ano.