Influencer abre boletim de ocorrência contra Saulo Poncio por tentativa de agressão

Segundo Brenda, tudo aconteceu durante um show de Mumuzinho no Sambódromo do Rio de Janeiro, na noite desse domingo, 23.

"Saulo Poncio tentou me agredir hoje na Resenha do Mumu com 2 seguranças. E pasmem, ao lado dele estava o meu ex-namorado, Igor Adamovich", disse ela em um post no Instagram Stories, junto com uma foto em uma delegacia.