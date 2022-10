Travis Scott se pronuncia sobre rumores de que traiu Kylie Jenner

Pensando no Futuro

"Eu não acho que minha vida mudou desde que eu me tornei mãe: Eu acho que o jeito que eu olho para ela mudou", disse ela para a Vogue Austrália em uma entrevista publicada na revista em setembro de 2019, quando a filha dela com Travis Scott, Stormi Webster, estava com 6 meses. "Eu penso mais no futuro. Eu costumava viver um dia de cada vez e agora eu penso mais no futuro. Na verdade, eu também sinto que me amo mais desde que tive Stormi".