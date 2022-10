Khloé Kardashian elogia "resiliência" de Kim Kardashian em seu aniversário

Ela acrescentou: "Nunca se esqueça que estou ao seu lado em todas as vidas. Eu já resolvi isso com os anjos."

A empresária combinou a mensagem comovente com algumas fotos antigas ao longo dos anos e, comicamente, terminou o carrossel do Instagram com um clipe do infame episódio de Kim "Don't be f-king rude" da segunda temporada de Keeping Up With the Kardashians do E!.