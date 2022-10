Caio Castro leva web à loucura ao aparecer totalmente nu em 'Todas as Flores'

Na web, vários internautas publicaram suas reações à cena pra lá de picante, elogiando o corpo de Caio e a química dele com Letícia.

"O que é Letícia Colin e Caio Castro em Todas as Flores ein? Socorro", disse uma internauta. "A bunda do Caio Castro, gente… Eu pagaria qualquer jantar pra esse homem!", brincou outro, fazendo referência à declaração polêmica do astro. "Gente, vocês viram a bunda do Caio Castro? 10/10", disse um terceiro.