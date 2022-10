Harry Styles e Olivia Wilde curtem jantar e show após drama com ex-babá

O cantor de "Watermelon Sugar", de 28 anos, e diretora de Não Se Preocupe Querida, de 38, foram vistos jantando com amigos no restaurante Pace, em Los Angeles, antes de ir ao The Wiltern para o show do Wolf Alice.

Para o passeio, Wilde usou um vestido preto curto de alça e botas pretas até o joelho. Styles, por sua vez, arrasou com um colete azul claro, sobre uma camisa branca de botão aberta. Ele completou seu visual com calça azul marino e tênis branco.

O date de Styles e Wilde para ver a banda de punk rock inglesa aconteceu poucos dias depois que uma ex-babá dos filhos da atriz e de seu ex Jason Sudeikis – Otis, de 8 anos, e Daisy, de 6 – fez alegações sobre a tumultuada separação do casal em 2020 e o relacionamento subsequente de Olivia com o ex-membro do One Direction.

As alegações da ex-babá não identificada ao Daily Mail incluíram um caso em que Wilde fez um "molho de salada especial" para Styles em sua casa, deixando Sudeikis chateado e levando-o a se deitar na frente do carro da diretora de Booksmart.